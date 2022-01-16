Биатлонистка Миронова пропустит гонку преследования на этапе Кубка мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова пропустит гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом в телеграм-канале сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

Причиной такого решения стало состояние здоровья спортсменки. При этом не сообщается, что именно с ней случилось.