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Биатлонистка Миронова пропустит гонку преследования на этапе Кубка мира

В спринте она показала лучший результат среди всех россиянок, заняв восьмое место.

16 января, 11:16

Фото © ТАСС/AP/Darko Bandic

Российская биатлонистка Светлана Миронова пропустит гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом в телеграм-канале сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

Причиной такого решения стало состояние здоровья спортсменки. При этом не сообщается, что именно с ней случилось.

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Напомним, что в спринте Миронова показала лучший результат среди россиянок — восьмое место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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