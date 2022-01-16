Биатлонистка Миронова пропустит гонку преследования на этапе Кубка мира
В спринте она показала лучший результат среди всех россиянок, заняв восьмое место.
Фото © ТАСС/AP/Darko Bandic
Российская биатлонистка Светлана Миронова пропустит гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом в телеграм-канале сообщает Союз биатлонистов России (СБР).
Причиной такого решения стало состояние здоровья спортсменки. При этом не сообщается, что именно с ней случилось.
Напомним, что в спринте Миронова показала лучший результат среди россиянок — восьмое место.
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