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Женская сборная России взяла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

При этом до последнего этапа наша команда шла далеко за пределами первой тройки.

14 января, 14:42
<p>Фото © ТАСС / EPA/RONALD WITTEK</p>

Фото © ТАСС / EPA/RONALD WITTEK

Женская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В составе нашей команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Главной проблемой россиянок стал последний круг на каждом этапе. Любопытно, что ушедшая на гонку последней из наших Резцова приняла эстафету далеко за пределами первой тройки.

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Победу одержала сборная Франции, выпустившая своих сильнейших спортсменов. Второе место у команды Швеции, которая бежала отнюдь не самым мощным составом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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