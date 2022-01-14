Женская сборная России взяла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В составе нашей команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Главной проблемой россиянок стал последний круг на каждом этапе. Любопытно, что ушедшая на гонку последней из наших Резцова приняла эстафету далеко за пределами первой тройки.