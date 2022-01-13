Невнятные результаты и вопросы "по режиму": Почему старшего тренера женской сборной России по биатлону захотели уволить за три недели до Олимпиады К наставнику нашей команды есть немало вопросов, но одно решение боссов нашего биатлона может порушить все надежды на медали в Пекине 13 января, 11:47 Коллаж LIFE. Фото © biathlonrus.com, freepng.ru

Российский биатлон продолжает пребывать в лихорадочном состоянии. От успехов на одних этапах до провалов на других буквально неделя, а то и пара дней. Вопросы у простых болельщиков возникают после каждой гонки. Впрочем, теперь они появились не только у фанатов, но и у тех, кто управляет нашим биатлоном. Первым, судя по всему, отвечать на них будет старший тренер женской команды Михаил Шашилов.

За что могут уволить Михаила Шашилова?

По информации "Матч ТВ", на ближайшем заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) могут поднять вопрос о замене старшего тренера женской сборной страны Михаила Шашилова. Новость, которая удивляет не столько фактурой, сколько тем, когда именно она появилась — буквально за три недели до Олимпиады и во время этапа Кубка мира в Рупольдинге.

Вопросов к Шашилову хватает. Результаты женской сборной страны уже давно не радуют. Единственное светлое пятно в этом сезоне — Кристина Резцова — работает не с Шашиловым, а к сезону готовилась с личным тренером. То же самое и с Ульяной Нигматуллиной, например. С Шашиловым же работали Светлана Миронова и Ирина Казакевич, выступления которых очень огорчают в этом сезоне.

Заканчивая разговор о результатах, давайте просто взглянем на места наших девушек в Кубке мира (на 13 января). Выше всех Кристина Резцова — 9-я. Ульяна Нигматуллина на 18-м месте. Напомним, что летом они работали по индивидуальным планам. Ученицы Шашилова ниже: Светлана Миронова 20-я, Ирина Казакевич 28-я, Валерия Васнецова 34-я. Достаточно средние позиции, но хочется явно большего.

Информация "Матч ТВ" удивляет ещё и тем, что у СБР возникли вопросы "по режиму". Здесь не уточняется: чьему именно режиму? Если Шашилова, то можно начинать чемпионат домыслов и попыток понять, что это значит и не пахнет ли обвинениями в адрес тренера. Ситуация выглядит крайне запутанной.

Помимо этого, вопросы могут быть и потому, что Михаил Шашилов не особо желает общаться со СМИ. Пока все спортсменки (некоторые даже по два раза) приходят на интервью к корреспондентам "Матча" сразу после гонки и до неё, наставник женской сборной общения с журналистами избегает. Так было в Оберхофе, о чём в прямом эфире не забыл упомянуть Дмитрий Губерниев.

Почему не стоит увольнять Шашилова?

Михаил Шашилов. Фото © biathlonrus.com

В появлении этой новости удивляет один факт: слухи о возможном увольнении Михаила Шашилова появились ровно за три недели до старта Олимпиады в Пекине. Максимально неудачное время для каких-либо перестановок в тренерском штабе вообще. Какой бы спорной ни была персона Михаила Шашилова, вносить изменения до Пекина — это крайне опрометчивая затея. В СБР это прекрасно понимают.

— Информация о том, что правление СБР меньше чем за месяц до Олимпиады рассмотрит вопрос отставки Шашилова, — это какой-то бред, извините, — написал в своём телеграм-канале пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.

К тому же за тренера выступают и сами спортсменки. По крайней мере, негативных отзывов в адрес Шашилова от них не было. С другой стороны, ещё и не конец сезона. Возможно, никто лишний раз не хочет накалять атмосферу вокруг тренера.

— Он такой человек, он никогда не вынесет сор из избы. Если говорит тет-а-тет, то Михаил Викторович очень открытый человек. Когда нужен совет, помощь, он всегда рядом. В команде хорошая атмосфера, — говорила биатлонистка Валерия Васнецова.

"Блат" и травмированная спортсменка на старте

С именем Михаила Шашилова связано немало скандалов. Ещё перед началом сезона на него "напала" легендарная Анфиса Резцова, которая обвиняла наставника в блате и даже хотела его "пристрелить". Всё из-за того, что после контрольных стартов долго не публиковались результаты, которые и должны были определить состав национальной команды на первые этапы Кубка мира.

— Дай мне волю, я бы Шашилова сама "пристрелила". Хотя я плохо стреляю, но здесь бы не промазала. Честно. Я всегда за правду и справедливость. <...> Шашилов тащит своих, — подчеркнула Анфиса Резцова.

Сложно представить, что было бы, если Кристина Резцова не попала бы в основной состав сборной России. Под своими Резцова-старшая подразумевает спортсменок, с которыми Шашилов знаком ещё по работе в сборной Свердловской области.

Куда более свежий пример связан с молодой биатлонисткой Анастасией Шевченко. В составе сборной России она появилась на этапе Кубка мира в Оберхофе, а дальше отправилась с командой в Рупольдинг. Правда, есть небольшой нюанс: молодая биатлонистка вторую неделю подряд выходит на старт с травмой, из-за чего прилично проигрывает на дистанции.

"Я имела сильное желание выступить на Кубке мира, но случилась небольшая травма, поэтому выступаю не в тех кондициях, в которых могла бы выступать. Буду стараться показать себя в пасьюте. Перед стартом этапа в Оберхофе я растянула связки на ноге. Желание перебило мою боль, поэтому я там бежала. Тренеры помогли в восстановлении, сейчас моя нога идёт на поправку", — заявила после спринта в Рупольдинге Шевченко в эфире "Матч ТВ".

Понятно, что молодая спортсменка желает бежать в любой ситуации и любом состоянии. Особенно когда к Кубку мира она шла не один год. Однако странно, что тренерский штаб в принципе допускает на старт спортсменку, которая имеет травму и даже хромает после гонки. Если тренеры это видели, то зачем допустили? Вопросы к Шашилову. И ведь здесь не пахнет историей про героизм. Скорее просто какое-то странное стечение обстоятельств.

Так или иначе, а по сборной России нанесён серьёзный удар. Как известно, дымя без огня не бывает. Наверняка слухи о возможном увольнении Шашилова небеспочвенны. Однако как бы не получилось так, что решение СБР будет слишком поспешным, а очередная смена тренеров остановит наш биатлон на пару лет.

Авторы Шамиль Гаджиев