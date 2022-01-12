Российская биатлонистка Миронова стала восьмой в спринте на Кубке мира

Миронова сумела чисто отработать на двух огневых рубежах, однако на лыжне не показала высоких скоростей, а особенно тяжело ей дался последний круг гонки. Победу одержала шведка Эльвира Оберг, которая на 21 с лишним секунду опередила норвежку Марте Олсбю-Ройселанн. Третье место у итальянки Доротеи Вирер.

Остальные представительницы нашей страны не сумели попасть в топ-10. Валерия Васнецова была точна на рубежах, но не смогла показать высокую скорость, завершив гонку на 18-м месте. Кристина Резцова была хороша ходом, но дважды промахнулась на огневых рубежах и стала лишь 20-й. Ирина Казакевич допустила один промах, завершив спринт на 35-й строчке. Более двух минут победительнице проиграла Ульяна Нигматуллина, которая стала 49-й. Молодая Анастасия Шевченко отстреляла чисто, но на лыжне была гораздо медленнее соперниц, став 57-й.