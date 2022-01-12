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Биатлонистка Буртасова стала второй в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Победительнице гонки она проиграла более 40 секунд, допустив один промах на огневых рубежах.

12 января, 11:48

Евгения Буртасова. Фото © ТАСС / Lennart Preiss / dpa

Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли.

Она допустила один промах на четырёх огневых рубежах и проиграла более 40 секунд представительнице Германии Янине Хеттих. На третьей строчке расположилась Марте Йохансен из Норвегии.

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Добавим, что в общем зачёте Кубка IBU Буртасова расположилась на третьей строчке, уступая лишь шведке Элизабет Хоберг и Анастасии Шевченко, представляющей нашу страну.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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