Биатлонистка Буртасова стала второй в индивидуальной гонке на Кубке IBU
Победительнице гонки она проиграла более 40 секунд, допустив один промах на огневых рубежах.
Евгения Буртасова. Фото © ТАСС / Lennart Preiss / dpa
Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли.
Она допустила один промах на четырёх огневых рубежах и проиграла более 40 секунд представительнице Германии Янине Хеттих. На третьей строчке расположилась Марте Йохансен из Норвегии.
Добавим, что в общем зачёте Кубка IBU Буртасова расположилась на третьей строчке, уступая лишь шведке Элизабет Хоберг и Анастасии Шевченко, представляющей нашу страну.
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