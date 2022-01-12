Биатлонистка Буртасова стала второй в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли.

Она допустила один промах на четырёх огневых рубежах и проиграла более 40 секунд представительнице Германии Янине Хеттих. На третьей строчке расположилась Марте Йохансен из Норвегии.