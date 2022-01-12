Австралийские ведущие в прямом эфире обматерили теннисиста Джоковича
Сам спортсмен продолжает подготовку к первому турниру Большого шлема в году.
Фото © Instagram / djokernole
Whoooops. pic.twitter.com/EBwGVhmZqC— Avi Yemini (@OzraeliAvi) January 11, 2022
Австралийские телеведущие Ребекка Мэддерн и Майк Амор обматерили сербского теннисиста Новака Джоковича в прямом эфире канала 7News. Видео моментально разлетелось по соцсетям.
"Как ни посмотри, Новак Джокович — лживый, подлый ***", — заметила Мэддерн.
Её соведущий — Майк Амор — поддержал её в этом суждении. После этого они выразили мнение, что большая часть жителей Австралии придерживается такого же мнения. Примечательно, что сами ведущие думали, что находятся не в эфире, однако вместо рекламы до зрителей дошли именно их слова. Стоит отметить, что Ребекка Мэддерн начала работать на канале лишь неделю назад.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. 10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны.
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