Австралийские ведущие в прямом эфире обматерили теннисиста Джоковича

Её соведущий — Майк Амор — поддержал её в этом суждении. После этого они выразили мнение, что большая часть жителей Австралии придерживается такого же мнения. Примечательно, что сами ведущие думали, что находятся не в эфире, однако вместо рекламы до зрителей дошли именно их слова. Стоит отметить, что Ребекка Мэддерн начала работать на канале лишь неделю назад.