Суд в Австралии отменил решение об аннулировании визы Новака Джоковича
А ещё ответчика обязали возместить все судебные расходы и освободить теннисиста из отеля для мигрантов, где истец пребывал четыре дня.
Сербский теннисист Новак Джокович. Фото © Australian Open
Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича, оспорившего правомерность аннулирования своей визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны.
Судья федерального окружного суда Энтони Кэлли в ходе онлайн-трансляции заседания отменил решение властей Австралии об отмене визы сербского теннисиста. По итогам слушаний, продолжавшихся в течение пяти часов, суд также постановил, что ответчик по делу, которым выступала министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс, обязан возместить все судебные расходы и предпринять все необходимые шаги для немедленного освобождения заявителя из отеля для мигрантов, где Джокович оставался с 6 января 2022 года.
Ранее Лайф сообщал, что Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского теннисиста запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса.
Совсем недавно Джокович объявил, что примет участие в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open, несмотря на отказ от прививки. По словам лидера мирового тенниса, он получил медицинский отвод. Australian Open стартует в Мельбурне 17 января. Джокович является действующим победителем соревнований. Всего он выигрывал турнир девять раз.
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