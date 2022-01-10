Суд в Австралии отменил решение об аннулировании визы Новака Джоковича

Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича, оспорившего правомерность аннулирования своей визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны.

Судья федерального окружного суда Энтони Кэлли в ходе онлайн-трансляции заседания отменил решение властей Австралии об отмене визы сербского теннисиста. По итогам слушаний, продолжавшихся в течение пяти часов, суд также постановил, что ответчик по делу, которым выступала министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс, обязан возместить все судебные расходы и предпринять все необходимые шаги для немедленного освобождения заявителя из отеля для мигрантов, где Джокович оставался с 6 января 2022 года.

Ранее Лайф сообщал, что Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского теннисиста запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса.