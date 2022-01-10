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Суд в Австралии отменил решение об аннулировании визы Новака Джоковича

А ещё ответчика обязали возместить все судебные расходы и освободить теннисиста из отеля для мигрантов, где истец пребывал четыре дня.

10 января, 07:40
<p>Сербский теннисист Новак Джокович. Фото © Australian Open</p>

Сербский теннисист Новак Джокович. Фото © Australian Open

Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича, оспорившего правомерность аннулирования своей визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны.

Судья федерального окружного суда Энтони Кэлли в ходе онлайн-трансляции заседания отменил решение властей Австралии об отмене визы сербского теннисиста. По итогам слушаний, продолжавшихся в течение пяти часов, суд также постановил, что ответчик по делу, которым выступала министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс, обязан возместить все судебные расходы и предпринять все необходимые шаги для немедленного освобождения заявителя из отеля для мигрантов, где Джокович оставался с 6 января 2022 года.

Ранее Лайф сообщал, что Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского теннисиста запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавируса.

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Совсем недавно Джокович объявил, что примет участие в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open, несмотря на отказ от прививки. По словам лидера мирового тенниса, он получил медицинский отвод. Australian Open стартует в Мельбурне 17 января. Джокович является действующим победителем соревнований. Всего он выигрывал турнир девять раз.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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