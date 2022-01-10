В Казахстане проходит день национального траура по жертвам беспорядков
В городах приспустили государственные флаги, а в центре Алма-Аты практически нет людей.
Фото © Telegram / SHOT
Площадь Республики в Алма-Ате. Видео © Telegram / SHOT
В Казахстане 10 января объявлено днём общенационального траура по погибшим в результате массовых беспорядков, прошедших по стране.
В Алма-Ате приспустили все государственные флаги, на улицах практически нет людей. Виднеются лишь рабочие, которые убирают с тротуаров и дорог мусор, напоминающий жителям о трагедии. В городе уже почти не слышны выстрелы. Как сообщалось ранее, за участие в массовых беспорядках было задержано почти восемь тысяч человек.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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