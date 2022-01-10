В Казахстане проходит день национального траура по жертвам беспорядков

В Алма-Ате приспустили все государственные флаги, на улицах практически нет людей. Виднеются лишь рабочие, которые убирают с тротуаров и дорог мусор, напоминающий жителям о трагедии. В городе уже почти не слышны выстрелы. Как сообщалось ранее, за участие в массовых беспорядках было задержано почти восемь тысяч человек.