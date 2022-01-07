В Алма-Ате мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева
Друг артиста также отметил, что родственники пока не могут забрать тело, так как в городе не хватает полицейских, которые могут запротоколировать смерть.
Хип-хоп-музыкант Сакен Битаев. © Facebook / Данияр Адилбеков
Во время беспорядков в Алма-Ате мародёры убили рэпера и режиссёра Сакена Битаева, более известного как Salamec Staff. Об этом сообщил друг музыканта Данияр Адилбеков.
"Вчера мародёры застрелили моего друга Битаева Сакена. Пуля попала в лёгкое. Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. <...> Сакен был одним из талантливейших режиссёров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Как утверждает Адилбеков, толпа разъярённых преступников напала на музыканта, когда тот вместе с приятелем сидел в автомобиле. Парни попытались уехать от злоумышленников, но те открыли по ним огонь. Родители артиста, по словам друга погибшего, до сих пор не могут забрать его тело, поскольку в городе не хватает полицейских, чтобы попросту запротоколировать смерть человека.
А ранее Лайф публиковал фото последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. На кадрах видно, что в помещении царит полная разруха. Протестующие разгромили всё не только внутри здания, но и на всей территории владений.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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