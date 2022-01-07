В Алма-Ате мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева

Во время беспорядков в Алма-Ате мародёры убили рэпера и режиссёра Сакена Битаева, более известного как Salamec Staff. Об этом сообщил друг музыканта Данияр Адилбеков.

"Вчера мародёры застрелили моего друга Битаева Сакена. Пуля попала в лёгкое. Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. <...> Сакен был одним из талантливейших режиссёров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Как утверждает Адилбеков, толпа разъярённых преступников напала на музыканта, когда тот вместе с приятелем сидел в автомобиле. Парни попытались уехать от злоумышленников, но те открыли по ним огонь. Родители артиста, по словам друга погибшего, до сих пор не могут забрать его тело, поскольку в городе не хватает полицейских, чтобы попросту запротоколировать смерть человека.