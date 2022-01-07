Вильфанд пообещал москвичам морозы до -19 в первую рабочую неделю года

В первую рабочую неделю 2022 года в Москву вновь вернутся морозы. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, холодать начнёт уже во вторник, 11 января.

"Облачность высокого давления перемещается к Москве, и произойдёт заток холодных воздушных масс. В связи с этим (11 января. — Прим. Лайфа) температурный фон ожидается в районе минус 8–13 градусов, даже до пятнадцати ночью. Днём он существенно не изменится", — цитирует "Вечерняя Москва" метеоролога.

В понедельник же, 10 января, температура воздуха днём составит около 5–8 градусов ниже нуля, без снегопада и ветров. А вот в среду, 12 января, похолодание продолжится, отметил Вильфанд. По его словам, ночью будет минус 19 градусов, а днём — до минус 16.

При этом похолодание пойдёт на спад уже перед старым Новым годом, в ночь на 14 января, добавил синоптик. Это произойдёт из-за резкого понижения атмосферного давления. Вильфанд не исключает, что показатели в этот день будут колебаться от нуля до минус пяти градусов.