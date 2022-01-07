Певец Димаш выложил пост о протестах в Казахстане, а затем удалил инстаграм

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген прокомментировал протесты на родине, призвав соотечественников сохранять спокойствие и единство, а властям посоветовал повышать уровень жизни граждан. Однако чуть позже артист удалил свой инстаграм. Скриншоты его поста доступны на фан-странице артиста в социальной сети.

"Давайте будем максимально спокойными и серьёзными и постараемся принять совместное решение! Властям лучше не принуждать народ, а народу действовать с умом, осознавая каждый свой шаг, думая о будущем. Да здравствует моя страна!" — написал он.

Певец считает, что люди устали и поэтому властям следует принимать "систематические и конкретные меры по повышению уровня жизни". Однако Димаш призвал сограждан "не вредить единству". После публикации этого поста аккаунт артиста стал недоступен.

Композитор и продюсер Игорь Крутой, с которым сотрудничает Димаш, связал блокировку аккаунта звезды с событиями в Казахстане.