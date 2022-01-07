Певец Димаш выложил пост о протестах в Казахстане, а затем удалил инстаграм
В сообщении артиста говорилось, что жить в стране становится всё дороже и людям приходится нелегко.
Димаш Кудайберген. Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген прокомментировал протесты на родине, призвав соотечественников сохранять спокойствие и единство, а властям посоветовал повышать уровень жизни граждан. Однако чуть позже артист удалил свой инстаграм. Скриншоты его поста доступны на фан-странице артиста в социальной сети.
"Давайте будем максимально спокойными и серьёзными и постараемся принять совместное решение! Властям лучше не принуждать народ, а народу действовать с умом, осознавая каждый свой шаг, думая о будущем. Да здравствует моя страна!" — написал он.
Певец считает, что люди устали и поэтому властям следует принимать "систематические и конкретные меры по повышению уровня жизни". Однако Димаш призвал сограждан "не вредить единству". После публикации этого поста аккаунт артиста стал недоступен.
Композитор и продюсер Игорь Крутой, с которым сотрудничает Димаш, связал блокировку аккаунта звезды с событиями в Казахстане.
Фото © Инстаграм / igorkrutoy65
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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