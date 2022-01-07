Провокаторы из Шымкента заявили, что их поили энергетиками, от которых "теряешь контроль"
В ходе беспорядков в этом казахстанском городе пострадало более 60 военных, полицейских и мирных жителей.
Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov
Участникам массовых беспорядков в казахстанском городе Шымкент платили деньги за участие в погромах, а также выдавали напитки, от которых они теряли контроль над собой. Об этом заявил первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан в эфире телеканала "Хабар 24".
"Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой", — подчеркнул он.
По данным Мукана, после протестов в Шымкенте с различными травмами было госпитализировано более 60 военных, полицейских и мирных жителей.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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