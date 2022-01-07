Провокаторы из Шымкента заявили, что их поили энергетиками, от которых "теряешь контроль"

Участникам массовых беспорядков в казахстанском городе Шымкент платили деньги за участие в погромах, а также выдавали напитки, от которых они теряли контроль над собой. Об этом заявил первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан в эфире телеканала "Хабар 24".

"Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой", — подчеркнул он.