Житель Ростова-на-Дону погиб в результате взрыва СВУ

Мужчина погиб при взрыве самодельного маломощного взрывного устройства в подъезде многоквартирного дома в Ростове-на-Дону. Также пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"В пятницу в подъезде многоквартирного дома на улице Береговой был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался", — уточнил собеседник агентства.

На место происшествия прибыли полицейские. В ходе осмотра здания произошёл второй взрыв. В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов, он госпитализирован.

По данным телеканала "Рен-ТВ", погибший 63-летний мужчина был обнаружен в лифте. Второй взрыв раздался в результате обыска квартиры мужчины при обследовании коробки с отделочными материалами.