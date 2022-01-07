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Житель Ростова-на-Дону погиб в результате взрыва СВУ

А когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, произошёл второй взрыв, пострадавшего госпитализировали.

7 января, 14:13
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Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Мужчина погиб при взрыве самодельного маломощного взрывного устройства в подъезде многоквартирного дома в Ростове-на-Дону. Также пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"В пятницу в подъезде многоквартирного дома на улице Береговой был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался", — уточнил собеседник агентства.

На место происшествия прибыли полицейские. В ходе осмотра здания произошёл второй взрыв. В результате пострадал сотрудник правоохранительных органов, он госпитализирован.

По данным телеканала "Рен-ТВ", погибший 63-летний мужчина был обнаружен в лифте. Второй взрыв раздался в результате обыска квартиры мужчины при обследовании коробки с отделочными материалами.

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Ранее Лайф рассказал, что на Кубани умер полицейский, которому фейерверк попал в голову. На кадрах с моментом происшествия видна яркая вспышка, а затем слышен истошный крик второго правоохранителя.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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