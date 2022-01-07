Журналист Le Monde Фрашон назвал три страны, где в 2022 году может начаться война

В 2022 году вооружённый конфликт потенциально может вспыхнуть на территории сразу трёх стран, считает французский журналист газеты Le Monde Ален Фрашон. Так, в рейтинг наиболее опасных регионов мира попали Иран, Тайвань и Украина.

В Иране, по мнению Фрашона, отправной точкой к войне может стать ядерная программа. Эксперт отметил, что в Тегеране вовсе не забыли политику экс-президента США Дональда Трампа, который в одностороннем порядке вышел из договора. И если переговоры по ядерной сделке зайдут в тупик, то Штаты совместно с Израилем могут нанести удар по ядерному комплексу Ирана, а это страна не оставит уже без ответа.

Вторым "пороховым" регионом журналист считает Тайвань. Как он указал, там риск кроется в территориальных претензиях Китая, который считает остров своей частью. Фрашон пояснил, что неопределённая позиция президента США Джо Байдена в вопросе поддержки Тайваня может подтолкнуть КНР на активные действия.