Журналист Le Monde Фрашон назвал три страны, где в 2022 году может начаться война
В список опасных регионов мира также вошла Украина. Интересно отметить, что во всех случаях косвенно или напрямую ситуации обостряют власти США.
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В 2022 году вооружённый конфликт потенциально может вспыхнуть на территории сразу трёх стран, считает французский журналист газеты Le Monde Ален Фрашон. Так, в рейтинг наиболее опасных регионов мира попали Иран, Тайвань и Украина.
В Иране, по мнению Фрашона, отправной точкой к войне может стать ядерная программа. Эксперт отметил, что в Тегеране вовсе не забыли политику экс-президента США Дональда Трампа, который в одностороннем порядке вышел из договора. И если переговоры по ядерной сделке зайдут в тупик, то Штаты совместно с Израилем могут нанести удар по ядерному комплексу Ирана, а это страна не оставит уже без ответа.
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Вторым "пороховым" регионом журналист считает Тайвань. Как он указал, там риск кроется в территориальных претензиях Китая, который считает остров своей частью. Фрашон пояснил, что неопределённая позиция президента США Джо Байдена в вопросе поддержки Тайваня может подтолкнуть КНР на активные действия.
Наконец, третий регион, где можно ожидать обострения конфликта, — это Украина, убеждён автор статьи. Москва ясно дала понять, что не допустит расширения натовских войск на восток, напомнил журналист. По его мнению, если же России на переговорах по безопасности не удастся добиться от Вашингтона гарантий, то она может попытаться защитить границы более радикальным способом.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим американским коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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