"Хотят убить двух зайцев": Депутат Рады Кива предупредил об антироссийской провокации Украины и Запада в конце января
Первым этапом этой провокации парламентарий назвал сообщения западных СМИ о гипотетической "агрессии РФ".
Военная техника ВСУ © ТАСС / Анна Марченко
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина совместно с США и Великобританией готовят военную провокацию против России. По словам парламентария, это может произойти в конце января.
"Всё более становится ясно, что Украина со своими западными партнёрами — США и Великобританией — готовят на конец января военную провокацию с Россией", — написал Кива в своём телеграм-канале.
Как утверждает нардеп, Киев и его партнёры пытаются таким образом "убить двух зайцев": Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток – 2", а власти Украины смогут "списать свои провалы, голод и холод опять на войну".
Кива также назвал сообщения западных СМИ о гипотетической "российской агрессии" в конце января первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в этот период Украину ждёт "пик экономического краха".
"Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию", — подчеркнул депутат Рады.
В какой-то степени пророчество Кивы начало сбываться раньше срока, ведь некая провокация со стороны Украины уже произошла. Вечером 9 декабря ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс.
Комментариев: 0