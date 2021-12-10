Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина совместно с США и Великобританией готовят военную провокацию против России. По словам парламентария, это может произойти в конце января.

"Всё более становится ясно, что Украина со своими западными партнёрами — США и Великобританией — готовят на конец января военную провокацию с Россией", — написал Кива в своём телеграм-канале.

Как утверждает нардеп, Киев и его партнёры пытаются таким образом "убить двух зайцев": Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток – 2", а власти Украины смогут "списать свои провалы, голод и холод опять на войну".

Кива также назвал сообщения западных СМИ о гипотетической "российской агрессии" в конце января первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в этот период Украину ждёт "пик экономического краха".

"Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию", — подчеркнул депутат Рады.