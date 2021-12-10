Bloomberg рассказал, как предложение Байдена по России привело в ярость одну из стран НАТО
Там потребовали немедленных разъяснений на тему того, что именно планирует американский президент.
Флаги НАТО и стран-участниц альянса © ТАСС / EPA
Входящие в НАТО страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог между альянсом и Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата, по словам которого, правительство одного из государства буквально пришло "в ярость".
"Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден", — сказал источник.
О каком именно государстве идёт речь он уточнил. Bloomberg отмечает, что восточный фланг НАТО обеспокоен, что переговоры с РФ могут привести к уступкам с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий альянса.
Напомним, ранее Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО — "Бухарестской девяткой". Туда входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Беседа была посвящена недавним переговорам главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным и ситуации вокруг Украины.
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