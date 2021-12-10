Bloomberg рассказал, как предложение Байдена по России привело в ярость одну из стран НАТО

Входящие в НАТО страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог между альянсом и Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата, по словам которого, правительство одного из государства буквально пришло "в ярость".

"Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден", — сказал источник.

О каком именно государстве идёт речь он уточнил. Bloomberg отмечает, что восточный фланг НАТО обеспокоен, что переговоры с РФ могут привести к уступкам с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий альянса.