Путин обвинил НАТО в желании сделать Россию Московией

Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой её хотела бы сделать НАТО. Об этом на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин.

Так он прокомментировал выступление кинорежиссёра Александра Сокурова, который, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. Путин в ответ призвал "не толкать" страну назад к опасной черте.

"Что касается того, что мы "кормим" или не "кормим" кого-то, распустить — не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать", — уточнил глава государства.

Сокуров ответил, что предлагает "подумать". В ответ на это Путин возразил: "Александр Николаевич, а кто же против того, чтобы думать? Перед тем как вот это сказать, надо было хорошо подумать".

Российский лидер также предложил режиссёру наведаться к нему и подискутировать на эту тему.

"Но прежде чем говорить такие вещи [о переформатировании страны] публично, надо хорошо подумать", — подчеркнул Путин, добавив, что речь идёт об очень тонких и чувствительных вещах.