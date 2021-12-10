Путин обвинил НАТО в желании сделать Россию Московией
Перед этим кинорежиссёр Александр Сокуров предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы начинать жить своей жизнью.
Президент России Владимир Путин © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой её хотела бы сделать НАТО. Об этом на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин.
Так он прокомментировал выступление кинорежиссёра Александра Сокурова, который, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. Путин в ответ призвал "не толкать" страну назад к опасной черте.
"Что касается того, что мы "кормим" или не "кормим" кого-то, распустить — не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите превратить нас в Московию? Ну, в НАТО это хотят сделать", — уточнил глава государства.
Сокуров ответил, что предлагает "подумать". В ответ на это Путин возразил: "Александр Николаевич, а кто же против того, чтобы думать? Перед тем как вот это сказать, надо было хорошо подумать".
Российский лидер также предложил режиссёру наведаться к нему и подискутировать на эту тему.
"Но прежде чем говорить такие вещи [о переформатировании страны] публично, надо хорошо подумать", — подчеркнул Путин, добавив, что речь идёт об очень тонких и чувствительных вещах.
Ранее Путин заявил президенту США Байдену о заинтересованности РФ в гарантиях нерасширения НАТО на восток. Глава государства отметил, что именно Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у рубежей России и предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.
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