Зеленский заявил Байдену о готовности к прямым переговорам с Путиным
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что партнёры помогут Киеву организовать эту встречу.
Президент Украины Владимир Зеленский © ТАСС / London News Pictures via ZUMA
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с американским лидером Джо Байденом заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
"Сегодня также прозвучало, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию, и мы надеемся, что, в том числе при поддержке наших партнёров, дойдёт дело и до такого разговора", — рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Он добавил, что Зеленский и Байден также обсудили вопрос обновления "минского формата", который, по мнению Киева, "не привёл к желаемому результату". Ермак утверждает, что украинские власти не блокируют минский процесс, а, наоборот, ищут механизмы для его разблокировки.
Напомним, вечером 9 декабря Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Президенты США и Украины обсудили недавний онлайн-саммит главы Белого дома и президента России Владимира Путина, а также вопрос урегулирования в Донбассе и реформы на Украине. Зеленский в ходе разговора с Байденом подчеркнул, что Украина — мирное государство, которое не собирается ни на кого нападать. А американский президент заметил, что возможное членство Украины в НАТО — это тема исключительно Киева и альянса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на сложности в организации переговоров Путина и Зеленского. На сегодняшний день перспективы встречи лидеров государств плохие из-за курса Киева на выход из Минских соглашений, уточнял представитель Кремля. В свою очередь, экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин предупредил президента Украины, что в случае встречи лидер РФ будет вести диалог жёстко.
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