Зеленский заявил Байдену о готовности к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с американским лидером Джо Байденом заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня также прозвучало, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию, и мы надеемся, что, в том числе при поддержке наших партнёров, дойдёт дело и до такого разговора", — рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он добавил, что Зеленский и Байден также обсудили вопрос обновления "минского формата", который, по мнению Киева, "не привёл к желаемому результату". Ермак утверждает, что украинские власти не блокируют минский процесс, а, наоборот, ищут механизмы для его разблокировки.

Напомним, вечером 9 декабря Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Президенты США и Украины обсудили недавний онлайн-саммит главы Белого дома и президента России Владимира Путина, а также вопрос урегулирования в Донбассе и реформы на Украине. Зеленский в ходе разговора с Байденом подчеркнул, что Украина — мирное государство, которое не собирается ни на кого нападать. А американский президент заметил, что возможное членство Украины в НАТО — это тема исключительно Киева и альянса.