В ИРИ рассказали о планах привлечь иностранные ресурсы к бесплатному размещению соцрекламы в Сети

Президент России Владимир Путин обсудил 9 декабря с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) важнейшие инициативы в области защиты пользователей Рунета. Заместитель генерального директора АНО "ИРИ" (Институт развития Интернета) по соцрекламе Андрей Воронков в беседе с Лайфом напомнил, что, согласно летним поправкам в закон "О рекламе", интернет-площадки с посещаемостью более 100 тысяч российских пользователей в сутки предоставляют Оператору рекламный инвентарь для бесплатного размещения социальной рекламы, в том числе некоммерческих организаций.

"Такой инвентарь нам уже предоставили Yandex, VK group, Rambler group, мы провели несколько тестовых кампаний. С 2022 года мы планируем привлечь к нашей деятельности и иностранных игроков: TikTok, YouTube, Google, Facebook. Мы ведём переговоры с этими площадками, причём довольно успешно", — отметил Воронков.

По словам замгендиректора АНО "ИРИ", закон "О рекламе", принятый летом этого года, дал новые возможности для НКО в части популяризации их деятельности через бесплатное размещение социальной рекламы в Сети. Благодаря участию иностранных площадок её, безусловно, увидит ещё больше российских пользователей, подчеркнул Воронков.

"Например, в 2022 году мы планируем провести большое число крупных федеральных рекламных кампаний по самым разным темам, в том числе проблеме бездомных и защите их прав. Недавно мы подписали с благотворительным фондом "Доктор Лиза" договор и проведём кампанию уже в январе 2022 года. Баннеры соцрекламы, а мы пока работаем только с баннерной рекламой, будут размещаться на крупнейших интернет-площадках компаний "Яндекс", VK goup и Rambler group. Планируется обеспечить более 100 млн показов рекламы", — резюмировал он.