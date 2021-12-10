Как сейчас выглядит Андрей Данилко, которого болезнь превратила в затворника
Свежие кадры располневшего артиста спровоцировали разговоры о его болезни. Рассказываем, что известно о состоянии легендарной Верки Сердючки.
Лайма Вайкуле на своей странице в "Инстаграме" показала, как сейчас выглядит Андрей Данилко, который несколько лет назад ушёл со сцены. Артиста изредка всё-таки можно встретить в образе Верки Сердючки, но по нему видно, что болезнь, которую он сам не афиширует, сильно изменила его внешне. На кадрах, снятых за кулисами съёмок "Дизель-шоу" в Киеве, Данилко кажется заметно располневшим.
Кадр из видео © Instagram / laima_vaikule_official
"Верка Сердючка борется с онкологией", — писали некоторые СМИ и пользователи соцсетей, но, как оказалось, ситуация не столь тревожная. В середине 2021-го друг Данилко и продюсер Юрий Никитин в разговоре с Дмитрием Гордоном рассказал, что всё дело в гормональном сбое. И правда, проблемы со здоровьем у артиста были, но это вполне ожидаемая реакция организма на его бешеную работоспособность. За годы своей карьеры Данилко успел объездить весь мир и дать тысячи концертов.
Здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось. У Андрея перепутались день с ночью. Возник гормональный сбой
Проблемы со здоровьем и изменения во внешности — это ещё не все последствия концертного забега Сердючки. Ближе к его завершению артист всё чаще начал замечать, что он "загнался". Больше не было никакого предвкушения перед выходом на сцену, а выступления проходили на автомате. Организму нужен был отдых. Данилко выступает крайне редко, но продолжает записывать песни. Совсем недавно, 3 декабря, у него вышел сингл Wild Christmas ("Дикое Рождество").
В окружении Андрея говорят и о другой причине его беспокойности. От него зависят очень многие люди, которым нужно платить зарплату. Поэтому он не может оставить сцену и вынужден сниматься в рекламе. Несмотря на болезнь, на Новый год артист вместе со своей группой выступит на вечеринке в Дубае. По информации Starhit, часовое выступление команды во главе с Данилко стоит 12 миллионов рублей — прайс, сопоставимый с ценами на Лепса и Сергея Шнурова.
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