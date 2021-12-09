Сбежавшая с "Давай поженимся" невеста рассказала о том, как всё устроено на этом шоу на самом деле
В свежем выпуске "Давай поженимся" одной из невест стала Кристина — диетолог с высшим образованием из Набережных Челнов, которая ищет будущего мужа. Угадайте, что из этого оказалось правдой?
Вывести девушку на чистую воду оказалось слишком просто. Через несколько минут общения Гузеева уничтожила Кристину Некич одним вопросом: "Какое у вас образование?" Девушка посыпалась сразу. Посмотрев пару секунд на ведущую, она выдала: "Высшее", но паузы было достаточно, чтобы Лариса поняла: нужно "дожимать клиентку". Теперь запись этого провала вирусится в соцсетях.
Кадр из видео © YouTube / Давай поженимся
Life связался с Кристиной после провального эфира. По её словам, несмотря на весь тот негатив, который на неё вылился, она справляется, и в этом ей помогают близкие люди. При этом она, кажется, извлекла из произошедшего важный урок, что врать не стоит, и рассказала, о чём ещё следовало бы знать тем, кто хочет построить с ней отношения.
У меня неоконченное среднее специальное. После 9-го класса я ушла и начала работать. Ещё на самом деле я не из Набережных Челнов, а из Брянска. Потом окончила вечернюю школу и дальше единственное учебное заведение, которое согласилось взять почти бесплатно и на заочное, — это БОИК (Брянский областной колледж искусств. — Прим. Лайфа). Библиотековедение. Я там пару раз появилась и подумала: зачем мне это надо. Решила учёбу отложить на потом. Я очень много работала. Я работаю с 16 лет. Помогала родителям оплачивать съёмное жильё, была трудная ситуация, не было денег на учебники, обувь в школу купить, и я пошла работать
Мало того, Кристина призналась, что на программу пришла вовсе не для того, чтобы искать мужа, — по факту она сейчас даже состоит в отношениях. Единственная цель — пиар, и его девушка получила. Вот только... какой ценой? Судя по реакции Гузеевой, она поняла, что ей врут, прямо во время записи. Сама Некич на ведущую за разоблачение зла не держит.
Гузеева ни при чём. Она задала нормальный вопрос. Проблема в том, что я соврала. Редакторам я бы сказала огромное спасибо за работу и извинилась бы перед ними за то, что они не знали правду обо мне, что я соврала. Они всё же хотят сделать программу честной. Я не подумала, сказала, а теперь вот так
Кстати, жениху Сергею, который искал девушку на той программе, Кристина очень понравилась. Он нашёл её в соцсетях и, как рассказывает девушка, теперь настойчиво ей написывает, приглашая к себе в Москву. Теперь фейковой невесте приходится объяснять, что отношений она вовсе не ищет.
Комментариев: 0