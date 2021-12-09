Сбежавшая с "Давай поженимся" невеста рассказала о том, как всё устроено на этом шоу на самом деле

Вывести девушку на чистую воду оказалось слишком просто. Через несколько минут общения Гузеева уничтожила Кристину Некич одним вопросом: "Какое у вас образование?" Девушка посыпалась сразу. Посмотрев пару секунд на ведущую, она выдала: "Высшее", но паузы было достаточно, чтобы Лариса поняла: нужно "дожимать клиентку". Теперь запись этого провала вирусится в соцсетях.

Кадр из видео © YouTube / Давай поженимся

Life связался с Кристиной после провального эфира. По её словам, несмотря на весь тот негатив, который на неё вылился, она справляется, и в этом ей помогают близкие люди. При этом она, кажется, извлекла из произошедшего важный урок, что врать не стоит, и рассказала, о чём ещё следовало бы знать тем, кто хочет построить с ней отношения.

У меня неоконченное среднее специальное. После 9-го класса я ушла и начала работать. Ещё на самом деле я не из Набережных Челнов, а из Брянска. Потом окончила вечернюю школу и дальше единственное учебное заведение, которое согласилось взять почти бесплатно и на заочное, — это БОИК (Брянский областной колледж искусств. — Прим. Лайфа). Библиотековедение. Я там пару раз появилась и подумала: зачем мне это надо. Решила учёбу отложить на потом. Я очень много работала. Я работаю с 16 лет. Помогала родителям оплачивать съёмное жильё, была трудная ситуация, не было денег на учебники, обувь в школу купить, и я пошла работать Кристина Некич

Мало того, Кристина призналась, что на программу пришла вовсе не для того, чтобы искать мужа, — по факту она сейчас даже состоит в отношениях. Единственная цель — пиар, и его девушка получила. Вот только... какой ценой? Судя по реакции Гузеевой, она поняла, что ей врут, прямо во время записи. Сама Некич на ведущую за разоблачение зла не держит.

Фото © Instagram / kris.wild

Гузеева ни при чём. Она задала нормальный вопрос. Проблема в том, что я соврала. Редакторам я бы сказала огромное спасибо за работу и извинилась бы перед ними за то, что они не знали правду обо мне, что я соврала. Они всё же хотят сделать программу честной. Я не подумала, сказала, а теперь вот так Кристина Некич