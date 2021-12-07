Гузеева поймала невесту на обмане, и та сбежала во время записи "Давай поженимся"
"Диетолог с высшим медицинским образованием" не вспомнила название вуза, в котором училась.
На шоу "Давай поженимся" произошёл скандал: жених, 37-летний Денис из Подмосковья, искал хозяйку с кротким нравом, но во время съёмок одна из потенциальных невест сбежала из студии после того, как Гузеева и Сябитова вывели её на чистую воду. 29-летняя Кристина представилась совладелицей небольшой клиники из Тольятти. Кроме того, девушка заявила, что работает онлайн-диетологом и у неё высшее медицинское образование.
Кадры из видео © YouTube / Давай поженимся!
Выражение лица Кристины изменилось, когда Лариса Гузеева спросила у неё, какое у девушки образование. По взгляду было видно, что вопрос поставил её в тупик. Она не смогла вспомнить название вуза. Когда "диетолог" поняла, что дело пахнет жареным, она тут же заявила, что дальше на эту тему она общаться не будет, и попросила редакторов шоу вырезать подрывающий её авторитет момент.
Когда выпуск от 6 декабря опубликовали на официальном ютуб-канале "Давай поженимся!", отрывок с разоблачением тут же стал вирусным. Кто-то даже опубликовал его в TikTok. Меньше чем через сутки видео посмотрели больше трёх миллионов раз. Кристине пришлось объясняться за свой провал на шоу. Правда, едва ли это у неё получилось. Девушка заявила, что у неё девять классов церковно-приходской школы и всё же она "сертифицированный диетолог". А всем хейтерам она посоветовала "успокоиться".
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