Гузеева поймала невесту на обмане, и та сбежала во время записи "Давай поженимся"

На шоу "Давай поженимся" произошёл скандал: жених, 37-летний Денис из Подмосковья, искал хозяйку с кротким нравом, но во время съёмок одна из потенциальных невест сбежала из студии после того, как Гузеева и Сябитова вывели её на чистую воду. 29-летняя Кристина представилась совладелицей небольшой клиники из Тольятти. Кроме того, девушка заявила, что работает онлайн-диетологом и у неё высшее медицинское образование.

Кадры из видео © YouTube / Давай поженимся!

Выражение лица Кристины изменилось, когда Лариса Гузеева спросила у неё, какое у девушки образование. По взгляду было видно, что вопрос поставил её в тупик. Она не смогла вспомнить название вуза. Когда "диетолог" поняла, что дело пахнет жареным, она тут же заявила, что дальше на эту тему она общаться не будет, и попросила редакторов шоу вырезать подрывающий её авторитет момент.

Кадр из видео © YouTube / Давай поженимся!