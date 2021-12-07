Актриса "Стиляг" Инна Коляда оказалась в больнице после жестокого избиения
У артистки сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, но вот имя напавшего она назвать отказалась.
Инна Коляда.
Фото © VK / Инна Коляда
32-летняя актриса Инна Коляда оказалась в больнице после жестокого избиения. Инцидент произошёл ещё в конце ноября этого года. Девушка сама пришла в одну из подмосковных клиник с многочисленными травмами, этом пишет kp.ru.
По заявлению Коляды полиция начала расследование. Однако имя напавшего она озвучить пока отказалась. Известно, что на актрису напали по месту её жительства. По данным правоохранителей, у актрисы зафиксированы "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей". Сейчас она находится на домашнем лечении и признаётся, что почти не встаёт с постели.
"На улицу выхожу только на прогулку с собакой. Шея в корсете, всё болит. Моральное состояние соответствующее, я впервые столкнулась с таким ужасом", — прокомментировала звезда своё состояние.
Инна Коляда известна зрителям по таким кинолентам, как "Стиляги", "Поверь, всё будет хорошо", "Красавец и чудовище", "Оттепель". Всего актриса снялась более чем в 50 фильмах и сериалах.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Екатеринбурга избил до полусмерти беременную супругу, заикнувшуюся о разводе. В итоге медики диагностировали у девушки черепно-мозговую травму и множественные гематомы по всему телу. Ей также провели операцию под общим наркозом и сделали переливание крови. Но на этом самое страшное ещё не закончилось — девушка потеряла ребёнка.
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