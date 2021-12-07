В посёлке Памяти 13 Борцов под Красноярском задержаны два 15-летних тиктокера, которые ради ролика спалили баню, сарай и пытались сжечь дом учителя физики. Сами хулиганы пояснили, что поддали огоньку просто так, потому что интересно, как горит. По данному инциденту возбудили два уголовных дела по факту поджога, сообщил источник Лайфа.

Первыми тиктокеры спалили сарай и баню на улице Школьной — этот дачный участок находится в самом посёлке. На следующий день ребята подожгли дачный дом — там никого в момент ЧП не было, но дом пригоден для проживания. Хозяин участка — учитель физики и информатики, который живёт в Борцах. При этом один из злодеев учится в школе, где преподаёт физик, однако этот учитель у него ничего не ведёт. Он учится в коррекционном классе, есть справка о психических отклонениях, периодически проходил лечение, мать с ним не справляется. Второй сорванец — из Красноярска, приезжал в гости к дедушке.

Сам учитель рассказал правоохранителям, что на даче он бывал редко, летом приезжал сажать не более одного раза в неделю. Когда в первый раз баня горела — позвонили соседи, физик был не в посёлке, подожгли где-то в девять вечера, в основном они делали это по вечерам или ночам, отметил пострадавший учитель. Он также пояснил, что с подозреваемым лично ни разу не общался.

При этом, по словам собеседника Лайфа, на счету у юных поджигателей также строящийся дом, здание и ещё один дом, все они восстановлению не подлежат, к учителю эти поджоги уже не имеют отношения. Подростки же пояснили, что подожгли дом потому, что им было интересно, как он горит. В телефоне у ребят видеороликов с поджогом не обнаружили, но эта версия прорабатывается.