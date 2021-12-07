Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент

Суд в Москве оштрафовал IT-гиганта Google на 14 миллионов рублей за отказ удалять запрещённый на территории РФ контент. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Мировой судебный участок Таганского района оштрафовал Google на 14 млн рублей по четырём протоколам, составленным по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации)" , — говорится в сообщении.

Это второй за сегодняшний день штраф, который российский суд обязал выплатить компанию. Всего же с начала года подобных исков в адрес Google были десятки, а общая их сумма уже превысила 58 миллионов рублей.