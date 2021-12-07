Песков заявил, что вопрос о поставках газа "Роснефти" в Европу прорабатывается
Ранее сообщалось, что компания может поставить 10 миллиардов кубометров топлива в год через агентское соглашение с "Газпромом".
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Правительство РФ прорабатывает вопрос о возможности трубопроводных поставок газа "Роснефти" в Европу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эта тема действительно прорабатывается в правительстве", — отметил представитель Кремля и пояснил, что ничего не может сказать о сроках в президентских поручениях на этот счёт.
Ранее Лайф рассказывал, что "Роснефть" может получить право поставлять газ в Европу. Вице-премьер Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину, что правительство в целом готово "в качестве эксперимента" разрешить компании экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".
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