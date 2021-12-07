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Песков заявил, что вопрос о поставках газа "Роснефти" в Европу прорабатывается

Ранее сообщалось, что компания может поставить 10 миллиардов кубометров топлива в год через агентское соглашение с "Газпромом".

7 декабря, 10:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Правительство РФ прорабатывает вопрос о возможности трубопроводных поставок газа "Роснефти" в Европу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эта тема действительно прорабатывается в правительстве", — отметил представитель Кремля и пояснил, что ничего не может сказать о сроках в президентских поручениях на этот счёт.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Роснефть" может получить право поставлять газ в Европу. Вице-премьер Александр Новак доложил президенту России Владимиру Путину, что правительство в целом готово "в качестве эксперимента" разрешить компании экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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