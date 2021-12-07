"Главное, чтобы спортсмены смогли принять участие": В Кремле прокомментировали решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Ранее в Вашингтоне сообщили, что официальные представители Штатов не поедут на соревнования.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине и выразил мнение, что главное в этой ситуации — то, чтобы спортсмены могли принять участие в стартах.
"Главное в плане Олимпийских игр — чтобы спортсменов ничего не касалось. И мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, олимпийскую семью и идеи олимпизма. Об этом неоднократно говорил Путин", — заявил Песков.
Говоря о решении властей США Песков заметил, что Игры будут проходить в условиях жёстких коронавирусных ограничений, а китайская сторона уже давно согласовала с МОК то, что не будет приглашать официальных лиц.
"Для нас главное, чтобы все спортсмены могли принять участие в соревнованиях, чтобы идеи олимпизма были далеки от политики", — повторил Песков.
Ранее Лайф сообщал, что власти США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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