Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине и выразил мнение, что главное в этой ситуации — то, чтобы спортсмены могли принять участие в стартах.

"Главное в плане Олимпийских игр — чтобы спортсменов ничего не касалось. И мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, олимпийскую семью и идеи олимпизма. Об этом неоднократно говорил Путин", — заявил Песков.

Говоря о решении властей США Песков заметил, что Игры будут проходить в условиях жёстких коронавирусных ограничений, а китайская сторона уже давно согласовала с МОК то, что не будет приглашать официальных лиц.

"Для нас главное, чтобы все спортсмены могли принять участие в соревнованиях, чтобы идеи олимпизма были далеки от политики", — повторил Песков.