Песков оценил вероятность прорыва от переговоров Путина и Байдена

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые пройдут сегодня по защищённой видеосвязи, — это само по себе хороший знак, но ждать от них прорыва не следует. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков на вопрос, в чём будет успех разговора двух лидеров.

"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период. Эскалация напряжённости зашкаливает, она экстраординарная, и это, конечно, требует личного обсуждения на высшем уровне. То, что общение президентов произойдёт, это само по себе хорошо", — сказал представитель Кремля.