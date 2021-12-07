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Песков оценил вероятность прорыва от переговоров Путина и Байдена

Он объяснил необходимость разговора двух лидеров "экстраординарной эскалацией напряжённости".

7 декабря, 10:23
<p>Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>picture alliance / Consolidated</p>

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / picture alliance / Consolidated

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые пройдут сегодня по защищённой видеосвязи, — это само по себе хороший знак, но ждать от них прорыва не следует. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков на вопрос, в чём будет успех разговора двух лидеров.

"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период. Эскалация напряжённости зашкаливает, она экстраординарная, и это, конечно, требует личного обсуждения на высшем уровне. То, что общение президентов произойдёт, это само по себе хорошо", — сказал представитель Кремля.

Песков назвал две темы, которые могут обсудить сегодня Путин и Байден по видеосвязи

Песков назвал две темы, которые могут обсудить сегодня Путин и Байден по видеосвязи

Ранее Лайф сообщал, что для переговоров Путина и Байдена впервые задействуют специальную защищённую линию видеосвязи. О её создании была договорённость ещё с одной из предыдущих администраций США, но этот канал до сих пор ни разу не использовали.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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