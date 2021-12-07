СМИ: Кинотеатры могут отказаться от проката новой части "Ёлок"

Российские киносети планируют отказаться от фильма "Ёлки-8" в своём репертуаре, так как его премьера в онлайн-кинотеатрах запланирована всего на две недели позже официальной. Об этом со ссылкой на источники пишет "Коммерсант".

Речь идёт о кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула кино", "Каро", "Киномакс" и "Синема Стар". Отмечается, что именно эти сети намерены отказаться от новых "Ёлок". Причиной тому — короткий промежуток между официальной премьерой, которая запланирована на 16 декабря, и премьерой в сервисе IVI, которая, как ожидается, состоится 30 декабря.

Киносети уверены, что небольшой промежуток между премьерами повлечёт за собой коммерческий провал проката картины в кинотеатрах. Сообщается, что представители кинорынка готовы взять фильм в репертуар при условии, если в онлайн-кинотеатрах он появится не ранее, чем через шесть недель после премьеры.