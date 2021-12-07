НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Кинотеатры могут отказаться от проката новой части "Ёлок"

Там уверены, что такая затея защитит их от коммерческого провала из-за скорой онлайн-премьеры картины.

7 декабря, 10:10
<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/4533354/shooting/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Фото © kinopoisk.ru

Российские киносети планируют отказаться от фильма "Ёлки-8" в своём репертуаре, так как его премьера в онлайн-кинотеатрах запланирована всего на две недели позже официальной. Об этом со ссылкой на источники пишет "Коммерсант".

Речь идёт о кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула кино", "Каро", "Киномакс" и "Синема Стар". Отмечается, что именно эти сети намерены отказаться от новых "Ёлок". Причиной тому — короткий промежуток между официальной премьерой, которая запланирована на 16 декабря, и премьерой в сервисе IVI, которая, как ожидается, состоится 30 декабря.

Киносети уверены, что небольшой промежуток между премьерами повлечёт за собой коммерческий провал проката картины в кинотеатрах. Сообщается, что представители кинорынка готовы взять фильм в репертуар при условии, если в онлайн-кинотеатрах он появится не ранее, чем через шесть недель после премьеры.

Владельцы кинотеатров попросили снять ограничения по заполняемости залов

Владельцы кинотеатров попросили снять ограничения по заполняемости залов

Ранее Лайф писал, что российским онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов с сексуальными девиациями.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1