Психолог Микеладзе дала советы, как заставить себя работать при депрессии

Навык завершать дела и не бросать начатое на полпути даже на фоне депрессии можно легко натренировать. Как это сделать, рассказала kp.ru кандидат психологических наук доцент кафедры клинической психологии факультета клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Лика Микеладзе.

Начать эксперт предлагает с ответа на вопрос, почему есть страх приступить к выполнению задуманного. Возможно, это опасения не сделать работу идеально, когда требования к себе чрезмерно завышены. Или, напротив, вы боитесь того, что сделаете работу до конца, но это вызовет зависть коллег.

Как только вы сможете точно определить, что именно вас гнетёт, останется лишь проработать эти страхи, рассказала Микеладзе. Для этого в психотерапии есть свои методики. К примеру, по утверждению специалиста, можно довести свои опасения до конечной точки. Боитесь увольнения? А что произойдёт, если это в итоге случится? Может быть, это станет поводом начать новую деятельность, сменить работодателя или взять передышку на короткий период. Если же вы перфекционист и вам трудно начать новое дело из боязни допустить промах, то попробуйте представить, как вы будете действовать в случае совершения ошибки. Так, заранее просчитывая дальнейшие действия, можно сбавить градус внутреннего напряжения, страхов и смело приступить к работе, уверяет эксперт.

"Если мы поподробнее разберёмся в том, какие именно внутренние убеждения нас тормозят, мы научимся ими управлять, причём даже сможем извлечь из них пользу. Например, стремление делать всё идеально поможет нам выполнять задачи как минимум хорошо. Предположение об увольнении из-за плохо выполненной работы — подготовиться к разным вариантам развития событий", — пояснила специалист.

И, конечно, любое дело требует мотивации. Она может быть любой, отмечает Микеладзе, но без неё желание довести начатое до конца запросто исчезнет через короткий промежуток времени. Как правило, по словам психолога, все виды мотивации делятся на три больших категории: финансовую, ощущение собственной значимости и стремление доминировать. Остаётся лишь найти собственную.