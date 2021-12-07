Житель Подмосковья по приказу "духов" пытался прибить мошонку к брусчатке на Красной площади
Несостоявшегося акциониста задержали и после допроса направили в психиатрическую клинику.
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Житель подмосковного Долгопрудного попытался прибить мошонку к брусчатке на Красной площади. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Необычный инцидент в самом сердце столицы произошёл накануне вечером. Около полуночи 24-летний парень пришёл на Красную площадь, скинул с себя часть одежды и уже был готов приколотить своё достоинство к брусчатке, как в его перформанс вмешались сотрудники полиции.
Молодого человека задержали и доставили в отделение. Там он пояснил, что провести своеобразную акцию ему "посоветовали" духи, с которыми он якобы связался во время соответствующего обряда у себя дома. Теперь несостоявшийся акционист находится в психиатрической клинике.
Напомним, в 2013 году скандально известный художник-акционист Павел Павленский, раздевшись догола, прибил к брусчатке собственную мошонку. Он объяснил суть своей акции "метафорой апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества". В результате активиста доставили сперва в больницу, а оттуда — в полицию.
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