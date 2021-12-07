Житель Подмосковья по приказу "духов" пытался прибить мошонку к брусчатке на Красной площади

Житель подмосковного Долгопрудного попытался прибить мошонку к брусчатке на Красной площади. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Необычный инцидент в самом сердце столицы произошёл накануне вечером. Около полуночи 24-летний парень пришёл на Красную площадь, скинул с себя часть одежды и уже был готов приколотить своё достоинство к брусчатке, как в его перформанс вмешались сотрудники полиции.

Молодого человека задержали и доставили в отделение. Там он пояснил, что провести своеобразную акцию ему "посоветовали" духи, с которыми он якобы связался во время соответствующего обряда у себя дома. Теперь несостоявшийся акционист находится в психиатрической клинике.