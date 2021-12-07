Путин подписал закон о бюджете на 2022 год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в 2022 году доходы составят 25,021 трлн рублей, в 2023-м — 25,540 трлн, в 2024-м — 25,831 трлн. Расходы планируются на уровне 23,694 трлн в 2022 году, 25,241 трлн — в 2023-м и 26,354 — в 2024-м.