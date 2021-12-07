Путин подписал закон о бюджете на 2022 год
Документ предусматривает повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда со следующего года.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в 2022 году доходы составят 25,021 трлн рублей, в 2023-м — 25,540 трлн, в 2024-м — 25,831 трлн. Расходы планируются на уровне 23,694 трлн в 2022 году, 25,241 трлн — в 2023-м и 26,354 — в 2024-м.
На реализацию национальных проектов в следующем году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023-м — 2,88 трлн, а в 2024-м — 2,98 трлн. Закон также предусматривает повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда со следующего года.
Ранее закон о федеральном бюджете одобрил Совет Федерации. А накануне президент подписал документ об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц.
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