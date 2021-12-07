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"Всегда играем в полную силу": Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу с "Челси" в Лиге чемпионов

Встреча состоится в среду, 8 декабря, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

7 декабря, 09:42
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Главный тренер "Зенита" заявил, что в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Челси" его команда, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, будет играть в полную силу. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Встреча состоится в среду, 8 декабря, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

"Игра в Лиге чемпионов — уже мотивация, запредельная. Не было ни одного матча "Зенита", даже когда мы уже гарантировали чемпионство за несколько туров до финиша, мы играли в полную силу. Мы стараемся всегда играть по максимуму. Возможно, не всегда получается, но желание у всех такое есть", заявил Семак.

Арбитры из Нидерландов обслужат матч "Зенит" — "Челси" в Лиге чемпионов

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Вне зависимости от исхода матча с "Челси" зенитовцы займут третье место в группе и продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Лондонский клуб вместе с туринским "Ювентусом" гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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