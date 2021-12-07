Главный тренер "Зенита" заявил, что в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Челси" его команда, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, будет играть в полную силу. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Встреча состоится в среду, 8 декабря, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

"Игра в Лиге чемпионов — уже мотивация, запредельная. Не было ни одного матча "Зенита", даже когда мы уже гарантировали чемпионство за несколько туров до финиша, мы играли в полную силу. Мы стараемся всегда играть по максимуму. Возможно, не всегда получается, но желание у всех такое есть", — заявил Семак.