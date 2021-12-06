Арбитры из Нидерландов обслужат матч "Зенит" — "Челси" в Лиге чемпионов

Бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком обслужит матч шестого тура Лиги чемпионов УЕФА между "Зенитом" и "Челси".

Помогать главному арбитру будут Йуст ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвёртым арбитром назначен Йерун Мансхот. За работу системы VAR будут отвечать Камфус Йохем и Клэй Руперти. Все судьи также представляют Нидерланды.

Добавим, что встреча состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:45 по московскому времени. Сам матч не имеет никакого турнирного значения, так как "Челси" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а "Зенит" продолжит выступления в Лиге Европы.