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Арбитры из Нидерландов обслужат матч "Зенит" — "Челси" в Лиге чемпионов

Встреча пройдёт в Петербурге 8 декабря. Игра не будет ничего решать с турнирной точки зрения.

6 декабря, 09:26

Фото © ФК "Зенит"

Бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком обслужит матч шестого тура Лиги чемпионов УЕФА между "Зенитом" и "Челси".

Помогать главному арбитру будут Йуст ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвёртым арбитром назначен Йерун Мансхот. За работу системы VAR будут отвечать Камфус Йохем и Клэй Руперти. Все судьи также представляют Нидерланды.

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Добавим, что встреча состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:45 по московскому времени. Сам матч не имеет никакого турнирного значения, так как "Челси" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а "Зенит" продолжит выступления в Лиге Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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