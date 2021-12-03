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Дубль Клаудиньо позволил "Зениту" отыграться со счётом 0:2 в матче с "Ростовом"

Команда Сергея Семака сохранила лидерство в турнирной таблице РПЛ.

3 декабря, 17:56
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" на своём поле сыграл вничью с "Ростовом" в стартовом матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на "Газпром-арене" завершилась со счётом 2:2.

К 25-й минуте гости вели с преимуществом в два мяча после реализованного Дмитрием Полозом пенальти и гола Николая Комличенко. Ничью петербургскому клубу принёс дубль Клаудиньо.

В ходе матча трибуны покинули фанатские сектора обеих команд. Болельщики "Ростова" ушли со стадиона в первом тайме, зенитовцы — после перерыва. Они поддержали армейских поклонников футбола, которых массово задерживали после игры предыдущего тура в Москве.

"Зенит" набрал 37 очков, упрочив лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 18 баллами идёт на 11-й позиции.

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Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 17-й тур

"Зенит" – "Ростов" — 2:2

Голы: Полоз, с пенальти 11' (0:1), Комличенко 25' (0:2), Клаудиньо 31' (1:2), Клаудиньо, с пенальти 69' (2:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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