Дубль Клаудиньо позволил "Зениту" отыграться со счётом 0:2 в матче с "Ростовом"

Петербургский "Зенит" на своём поле сыграл вничью с "Ростовом" в стартовом матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на "Газпром-арене" завершилась со счётом 2:2.

К 25-й минуте гости вели с преимуществом в два мяча после реализованного Дмитрием Полозом пенальти и гола Николая Комличенко. Ничью петербургскому клубу принёс дубль Клаудиньо.

Первый дубль Клаудиньо в РПЛ. Этот парень только начинает 🔝 pic.twitter.com/ruFuC6daGk — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 3, 2021

В ходе матча трибуны покинули фанатские сектора обеих команд. Болельщики "Ростова" ушли со стадиона в первом тайме, зенитовцы — после перерыва. Они поддержали армейских поклонников футбола, которых массово задерживали после игры предыдущего тура в Москве.

"Зенит" набрал 37 очков, упрочив лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 18 баллами идёт на 11-й позиции.