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Болельщики "Ростова" покинули трибуны в матче с "Зенитом"

Они выразили солидарность с фанатами ЦСКА, которых массово задерживали после игры с "Зенитом" в прошлом туре.

3 декабря, 17:14
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Часть фанатов "Ростова" покинула трибуны "Газпром-арены" на 20-й минуте выездного матча 17-го тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита". Тем самым они выразили солидарность с болельщиками московского ЦСКА.

Во втором тайме матча предыдущего тура против "Зенита" армейские фанаты устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. По окончании встречи правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.

В ответ армейские болельщики заявили, что покинут трибуны в ходе выездного матча 17-го тура против самарских "Крыльев Советов". К их акции присоединились фанаты других клубов.

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После первого тайма "Ростов" выигрывает у "Зенита" со счётом 2:1. На голы Дмитрия Полоза и Николая Комличенко хозяева ответили точным ударом Клаудиньо.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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