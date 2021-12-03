Во вторник, 7 декабря, будет проведено расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей инцидента, произошедшего на матче 16-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом". Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Во втором тайме фанаты ЦСКА устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении. В ответ армейские болельщики заявили, что покинут трибуны в ходе выездного матча 17-го тура против самарских "Крыльев Советов". К их акции присоединились фанаты других клубов.

"Болельщики — основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации", — заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.