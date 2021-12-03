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"Болельщики — основа футбола": РПЛ выразила сожаление в связи с акцией протеста фанатов

Болельщики планируют покидать трибуны в ходе матчей 17-го тура чемпионата России.

3 декабря, 15:47
<p>Ашот Хачатурянц. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Ашот Хачатурянц. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Во вторник, 7 декабря, будет проведено расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей инцидента, произошедшего на матче 16-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом". Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Во втором тайме фанаты ЦСКА устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении. В ответ армейские болельщики заявили, что покинут трибуны в ходе выездного матча 17-го тура против самарских "Крыльев Советов". К их акции присоединились фанаты других клубов.

"Болельщики — основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации", — заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

"Фанат не преступник": Футбольные болельщики в России протестуют против задержаний, а в Европе таких проблем нет

"Фанат не преступник": Футбольные болельщики в России протестуют против задержаний, а в Европе таких проблем нет

Также стало известно, что заключение Комитета по безопасности и работе с болельщиками будет передано в КДК РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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