Лыжник Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Норвегии, Большунов не попал в финал
Перед стартом сезона россиянин перенёс две операции из-за неправильно запломбированного канала зуба.
Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо выиграл в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят на домашней для него трассе в Лиллехаммере.
Серебряную медаль выиграл ещё один норвежец — Томас Хёлланд Ларсен. Третьим стал Ришар Жув из Франции.
Финальный забег прошёл без участия россиян. Лидер нашей сборной Александр Большунов выбыл из борьбы на стадии полуфинала. Александр Терентьев, выигравший спринт на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке, не смог преодолеть четвертьфинальный барьер.
Российские лыжницы также не смогли пробиться в решающий забег. Золото выиграла шведка Майя Дальквист. Второй стала американка Джессика Диггинс, третьей — Тириль Венг из Норвегии.
Напомним, что перед стартом сезона Большунов перенёс две операции на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного канала зуба.
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