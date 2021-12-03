Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в ближайшие дни Минск введёт ограничительные меры против Запада в ответ на принятые из-за миграционного кризиса санкции. Об этом сообщает БелТА.

"Мы подготовили и в ближайшие дни введём пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны. Список будет достаточно большой", — сказал Головченко.

По словам главы белорусского правительства, это уже будут не так называемые асимметричные или формальные меры, а экономические в ответ на то, какому давлению подвергается республика. Он подчеркнул, что введённые накануне санкции со стороны США вызывают недоумение.