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"Список будет большой": Премьер Белоруссии анонсировал ответные санкции против Запада

Это уже будут не так называемые асимметричные или формальные меры, а экономические, уточнил он.

3 декабря, 13:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в ближайшие дни Минск введёт ограничительные меры против Запада в ответ на принятые из-за миграционного кризиса санкции. Об этом сообщает БелТА.

"Мы подготовили и в ближайшие дни введём пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны. Список будет достаточно большой", — сказал Головченко.

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По словам главы белорусского правительства, это уже будут не так называемые асимметричные или формальные меры, а экономические в ответ на то, какому давлению подвергается республика. Он подчеркнул, что введённые накануне санкции со стороны США вызывают недоумение.

"Я бы их уже давно выгнал за профнепригодность. Если какое-то небольшое борисовское предприятие удостоено внимания США, наверное, это только повод гордости для него", — заявил премьер-министр.

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Напомним, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом этих рестрикций под ограничения подпали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу. Санкции против Минска также ввели США, в их чёрный список попал сын Лукашенко. Президент Белоруссии потребовал работать над антисанкционными мерами без волокиты, по-военному.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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