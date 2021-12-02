Евросоюз вслед за США ввёл санкции против Белоруссии
В целом в пятый пакет принятых ограничений включены 11 юрлиц и 17 человек.
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Евросоюз включил в новый санкционный список ряд белорусских компаний, таких как "Белавиа", "Гродно Азот", "Белшина" и "Белоруснефть". Попала под рестрикции и сирийская авиакомпания Cham Wings, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
В чёрный список включили 11 юрлиц, в том числе белорусский пограничный спецназ — Отдельную службу активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), белорусское государственное туристическое агентство "Центркурорт", ряд турагентств и гостиниц. Попали под ограничения и 17 физлиц, в том числе глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, командир ОСАМ Игорь Крючков, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, руководители белорусских пограничных подразделений, другие силовики и судьи.
Напомним, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом сегодняшних санкций под ограничения попали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу.
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