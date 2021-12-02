Евросоюз вслед за США ввёл санкции против Белоруссии

Евросоюз включил в новый санкционный список ряд белорусских компаний, таких как "Белавиа", "Гродно Азот", "Белшина" и "Белоруснефть". Попала под рестрикции и сирийская авиакомпания Cham Wings, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

В чёрный список включили 11 юрлиц, в том числе белорусский пограничный спецназ — Отдельную службу активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), белорусское государственное туристическое агентство "Центркурорт", ряд турагентств и гостиниц. Попали под ограничения и 17 физлиц, в том числе глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, командир ОСАМ Игорь Крючков, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, руководители белорусских пограничных подразделений, другие силовики и судьи.