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Володин: Санкционная политика ЕС направлена на сдерживание Белоруссии и России

Любая подобная миграционному кризису ситуация является не причиной, а лишь поводом для обвинения, пояснил парламентарий.

2 декабря, 16:59
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/52893/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Госдумы</a></p>

Фото © Сайт Госдумы

Евросоюз своим решением ввести новые санкции против Белоруссии поступает недружественно и несправедливо, подобная политика направлена на сдерживание Минска и Москвы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер. Оно жестоко по отношению к людям", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Володин напомнил, что наступила зима, а значит условия нахождения мигрантов на границе становятся тяжелее с каждым днём. Однако же вместо поиска путей решения проблем беженцев ЕС и дальше проводит свою санкционную политику, которая, вне всяких сомнений, направлена на сдерживание Белоруссии и России.

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"Мы живём в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация — не причина, а повод для обвинений", — пояснил спикер нижней палаты российского парламента.

По словам Володина, эта тема обсуждалась с президентом республики Александром Лукашенко при первом официальном визите депутатов Госдумы в Минск.

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Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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