Володин: Санкционная политика ЕС направлена на сдерживание Белоруссии и России

Любая подобная миграционному кризису ситуация является не причиной, а лишь поводом для обвинения, пояснил парламентарий.

Евросоюз своим решением ввести новые санкции против Белоруссии поступает недружественно и несправедливо, подобная политика направлена на сдерживание Минска и Москвы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер. Оно жестоко по отношению к людям", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Володин напомнил, что наступила зима, а значит условия нахождения мигрантов на границе становятся тяжелее с каждым днём. Однако же вместо поиска путей решения проблем беженцев ЕС и дальше проводит свою санкционную политику, которая, вне всяких сомнений, направлена на сдерживание Белоруссии и России.

"Мы живём в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация — не причина, а повод для обвинений", — пояснил спикер нижней палаты российского парламента.