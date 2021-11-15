Мигранты решились на штурм: Хроника обострения на белорусско-польской границе
У пункта пропуска "Брузги" началась сильная давка, часть белорусского забора беженцы уже сломали. Самые важные фото и видео с места событий мы собираем в этом материале.
Фото © ТАСС / Манчук Оксана
Напомним, что миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросались камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского. Также стало известно, что к белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев.
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