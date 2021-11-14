Около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии

Примерно 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии, полицейские задержали 22 из них. О случившемся сообщает полиция Подляского воеводства.

"Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвалось около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мигранты бросаются камнями в силовиков. В одном из инцидентов брошенный камень даже повредил шлем, защищающий голову полицейского.