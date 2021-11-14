Около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии
Отмечается, что беженцы бросаются камнями в силовиков. В одном из инцидентов даже был повреждён шлем полицейского.
Фото © ТАСС / EPA / Artur Reszko
Примерно 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии, полицейские задержали 22 из них. О случившемся сообщает полиция Подляского воеводства.
"Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвалось около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мигранты бросаются камнями в силовиков. В одном из инцидентов брошенный камень даже повредил шлем, защищающий голову полицейского.
По данным Пограничной стражи, за прошлые сутки зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы. За помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека — два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 нелегалов.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
Комментариев: 0