Пожар произошёл в историческом здании дома Басевича в Петербурге

В Санкт-Петербурге горит 200 квадратных метров доходного дома Басевича. Видео © t.me/"Мегаполис"

В Санкт-Петербурге в доходном доме Басевича, который был построен в 1912 году и находится в аварийном состоянии, вспыхнул пожар. Подъезд к дому закрыт. Информация о пострадавших пока не поступала.

"14 ноября в 6:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большая Пушкарская, дом 7. В семиэтажном нежилом доме горит на четвёртом этаже на площади 200 квадратных метров", — сообщается в телеграм-канале МЧС Санкт-Петербурга.

Дли ликвидации огня прибыло восемь единиц спецтехники, тушением занимается 38 человек личного состава МЧС.