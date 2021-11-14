НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пожар произошёл в историческом здании дома Басевича в Петербурге

Дли ликвидации огня прибыло восемь единиц спецтехники и 38 человек личного состава МЧС.

14 ноября, 08:18

Кадр из видео © t.me/"Мегаполис"

В Санкт-Петербурге горит 200 квадратных метров доходного дома Басевича. Видео © t.me/"Мегаполис"

В Санкт-Петербурге в доходном доме Басевича, который был построен в 1912 году и находится в аварийном состоянии, вспыхнул пожар. Подъезд к дому закрыт. Информация о пострадавших пока не поступала.

"14 ноября в 6:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большая Пушкарская, дом 7. В семиэтажном нежилом доме горит на четвёртом этаже на площади 200 квадратных метров", сообщается в телеграм-канале МЧС Санкт-Петербурга.

Дли ликвидации огня прибыло восемь единиц спецтехники, тушением занимается 38 человек личного состава МЧС.

Четыре человека погибли в результате пожара в подмосковном Солнечногорске

Четыре человека погибли в результате пожара в подмосковном Солнечногорске

Ранее в Энгельсе в квартире заживо сгорело два пенсионера. Предварительный осмотр места происшествия говорит о том, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём во время курения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1