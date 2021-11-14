Пожар произошёл в историческом здании дома Басевича в Петербурге
Дли ликвидации огня прибыло восемь единиц спецтехники и 38 человек личного состава МЧС.
Кадр из видео © t.me/"Мегаполис"
В Санкт-Петербурге горит 200 квадратных метров доходного дома Басевича. Видео © t.me/"Мегаполис"
В Санкт-Петербурге в доходном доме Басевича, который был построен в 1912 году и находится в аварийном состоянии, вспыхнул пожар. Подъезд к дому закрыт. Информация о пострадавших пока не поступала.
"14 ноября в 6:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большая Пушкарская, дом 7. В семиэтажном нежилом доме горит на четвёртом этаже на площади 200 квадратных метров", — сообщается в телеграм-канале МЧС Санкт-Петербурга.
Дли ликвидации огня прибыло восемь единиц спецтехники, тушением занимается 38 человек личного состава МЧС.
Ранее в Энгельсе в квартире заживо сгорело два пенсионера. Предварительный осмотр места происшествия говорит о том, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём во время курения.
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