Четыре человека погибли в результате пожара в подмосковном Солнечногорске. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

Прокуратура Московской области начала проверку после пожара в Солнечногорске, где в результате возгорания хозпостройки на одной из улиц погибло четверо и двое пострадали.

"По предварительным данным, сегодня в хозяйственной постройке на улице Прибрежной в городском округе Солнечногорск произошёл пожар. В результате погибли четыре человека, ещё двое пострадали", — говорится в телеграм-канале Прокуратуры Московской области.

По данным подмосковного МЧС, возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров в 11:40 (мск) и полностью ликвидировано в 14:29 (мск). Было задействовано 10 единиц техники, 33 человека, из них от МЧС 12 человек и четыре единицы техники.