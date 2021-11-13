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Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира

Первый этап начнётся в шведском Эстерсунде 27 ноября. Кульминацией сезона станут Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.

13 ноября, 12:45
<p>Фото © СБР</p>

Фото © СБР

Тренеры сборной России по биатлону определились с составом мужской команды для участия в первых этапах Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщается в телеграм-канале СБР.

Последним в состав сборной попал Александр Поварницын, удачно выступивший на контрольных стартах в Ханты-Мансийске. Он присоединился к Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Евгению Гараничеву, Матвею Елисееву и Кариму Халили, которые выполнили критерии отбора ранее.

"Александр Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков", — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

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На первых этапах Кубка IBU выступят Даниил Серохвостов, Никита Поршнев, Ильнас Мухамедзянов, Антон Бабиков, Василий Томшин и Кирилл Стрельцов. В резерве команды останется Максим Цветков.

Кубок IBU стартует в шведской Идре 25 ноября. Стартовый этап Кубка мира пройдёт в шведском Эстерсунде 27–28 ноября. Кульминацией сезона станут Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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