Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира

Тренеры сборной России по биатлону определились с составом мужской команды для участия в первых этапах Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщается в телеграм-канале СБР.

Последним в состав сборной попал Александр Поварницын, удачно выступивший на контрольных стартах в Ханты-Мансийске. Он присоединился к Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Евгению Гараничеву, Матвею Елисееву и Кариму Халили, которые выполнили критерии отбора ранее.

"Александр Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков", — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

На первых этапах Кубка IBU выступят Даниил Серохвостов, Никита Поршнев, Ильнас Мухамедзянов, Антон Бабиков, Василий Томшин и Кирилл Стрельцов. В резерве команды останется Максим Цветков.