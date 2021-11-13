НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фёдор Емельяненко проведёт прощальный поединок на турнире Bellator в России

23 октября в Москве он нокаутировал в первом раунде бывшего бойца UFC американца Тимоти Джонсона.

13 ноября, 12:21
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fedoremelianenkoofficial/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fedoremelianenkoofficial</a></p>

Фото © Instagram/fedoremelianenkoofficial

Президент американского промоушена смешанных единоборств Bellator Скотт Кокер заявил, что последний бой российского тяжёловеса Фёдора Емельяненко, скорее всего, состоится ближайший летом в Москве. Об этом сообщает MMA Junkie.

"Мы планируем организовать для Емельяненко масштабное мероприятие в России. Вероятно, оно состоится ближайшим летом в Москве. Для Фёдора это будет грандиозный прощальный бой. Именно такого заслуживает величайший тяжёловес в истории", — отметил Кокер.

"Вышел и упал": Боец ММА заявил, что Джонсон специально проиграл Фёдору Емельяненко

"Вышел и упал": Боец ММА заявил, что Джонсон специально проиграл Фёдору Емельяненко

23 октября в Москве в главном поединке турнира Bellator 269 Фёдор Емельяненко нокаутировал в первом раунде бывшего бойца UFC американца Тимоти Джонсона. Всего на его счету 40 побед и шесть поражений за карьеру, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Россиянин выступает в MMA с 2000 года. Емельяненко является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1