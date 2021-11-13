Фёдор Емельяненко проведёт прощальный поединок на турнире Bellator в России
23 октября в Москве он нокаутировал в первом раунде бывшего бойца UFC американца Тимоти Джонсона.
Фото © Instagram/fedoremelianenkoofficial
Президент американского промоушена смешанных единоборств Bellator Скотт Кокер заявил, что последний бой российского тяжёловеса Фёдора Емельяненко, скорее всего, состоится ближайший летом в Москве. Об этом сообщает MMA Junkie.
"Мы планируем организовать для Емельяненко масштабное мероприятие в России. Вероятно, оно состоится ближайшим летом в Москве. Для Фёдора это будет грандиозный прощальный бой. Именно такого заслуживает величайший тяжёловес в истории", — отметил Кокер.
23 октября в Москве в главном поединке турнира Bellator 269 Фёдор Емельяненко нокаутировал в первом раунде бывшего бойца UFC американца Тимоти Джонсона. Всего на его счету 40 побед и шесть поражений за карьеру, ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Россиянин выступает в MMA с 2000 года. Емельяненко является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.
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