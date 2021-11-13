Фёдор Емельяненко проведёт прощальный поединок на турнире Bellator в России

Президент американского промоушена смешанных единоборств Bellator Скотт Кокер заявил, что последний бой российского тяжёловеса Фёдора Емельяненко, скорее всего, состоится ближайший летом в Москве. Об этом сообщает MMA Junkie.

"Мы планируем организовать для Емельяненко масштабное мероприятие в России. Вероятно, оно состоится ближайшим летом в Москве. Для Фёдора это будет грандиозный прощальный бой. Именно такого заслуживает величайший тяжёловес в истории", — отметил Кокер.

23 октября в Москве в главном поединке турнира Bellator 269 Фёдор Емельяненко нокаутировал в первом раунде бывшего бойца UFC американца Тимоти Джонсона. Всего на его счету 40 побед и шесть поражений за карьеру, ещё один поединок был признан несостоявшимся.