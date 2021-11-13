Сын Бретта Халла вновь негативно отреагировал на достижение Овечкина в НХЛ
Он опубликовал видео заброшенной россиянином шайбы и поставил четыре эмодзи в виде больших пальцев, направленных вниз.
Фото © NHL.com
Джуд Халл, сын легендарного американского хоккеиста Бретта Халла, негативно отреагировал в "Твиттере" на 742-ю шайбу капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Гол в ворота "Коламбуса" позволил российскому нападающему опередить Бретта Халла и выйти на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. В тройку лидеров по этому показателю входят рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).
Джуд Халл опубликовал видео заброшенной шайбы и поставил четыре эмодзи в виде больших пальцев, направленных вниз.
👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼 https://t.co/i3x0z8sojh— Jude Hull (@Hey_Jude35) November 13, 2021
Ранее на этой неделе сын Бретта Халла аналогичным образом отреагировал на 741-ю шайбу Овечкина, позволившую россиянину сравняться с легендарным американцем. Только эмодзи в тот раз было не четыре, а три.
26-летний Джуд Халл также играл в хоккей, но остановился на уровне низших дивизионов студенческой лиги США. В 2018 году он завершил спортивную карьеру.
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