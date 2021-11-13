Сын Бретта Халла вновь негативно отреагировал на достижение Овечкина в НХЛ

Джуд Халл, сын легендарного американского хоккеиста Бретта Халла, негативно отреагировал в "Твиттере" на 742-ю шайбу капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Гол в ворота "Коламбуса" позволил российскому нападающему опередить Бретта Халла и выйти на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. В тройку лидеров по этому показателю входят рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Джуд Халл опубликовал видео заброшенной шайбы и поставил четыре эмодзи в виде больших пальцев, направленных вниз.

Ранее на этой неделе сын Бретта Халла аналогичным образом отреагировал на 741-ю шайбу Овечкина, позволившую россиянину сравняться с легендарным американцем. Только эмодзи в тот раз было не четыре, а три.