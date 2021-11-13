Российские лыжники завоевали серебро и бронзу на турнире в Финляндии
Лидер нашей команды Александр Большунов пропускает соревнования из-за проблем со здоровьем.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские лыжники Алексей Червоткин и Иван Якимушкин заняли второе и третье места соответственно в гонке на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом на турнире в финском Муонио. Соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Победу одержал финский спортсмен Ийво Нисканен. Червоткин проиграл ему 5,4 секунды. Якимушкин отстал от хозяина трассы на 26,3 секунды.
Также в десятке сильнейших оказались ещё четыре представителя России. Сергей Устюгов показал шестое время (+52,2 секунды), Илья Семиков занял седьмое место (+57,4), Андрей Собакарёв — девятое (+1.05,7), Денис Спицов — десятое (+1.07,6). Александр Терентьев стал 11-м (+1.15,5), Андрей Ларьков — 12-м (+1.30,8), Илья Порошкин — 13-м (+1.34,2), Александр Бессмертных — 14-м (+1.39,4), Артём Николаев — 27-м (+2.30,5), Александр Клуген — 37-м (+2.45,4).
Лидер сборной России Александр Большунов не принимает участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Осенью он перенёс две операции на верхней челюсти.
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Ранее на турнире в Муонио Сергей Устюгов победил в спринте, а Наталья Непряева показала лучший результат в гонке на 10 километров с раздельным стартом.
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