Лыжница Непряева выиграла гонку на турнире в Финляндии

Российские лыжницы Наталья Непряева и Татьяна Сорина заняли первое и второе место соответственно в гонке на 10 километров классическим стилем на турнире в финском Муонио. Соревнования проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Непряева одержала победу, показав результат 28 минут 33,5 секунды. Сорина отстала от неё на 13,2 секунды. Бронзу завоевала немка Виктория Карл (+18,0).

Также в десятке сильнейших оказались ещё три представительницы России. Яна Кирпиченко показала седьмое время (+1.05,6), Анастасия Рыгалина заняла восьмое место (+1.07,3), Алия Иксанова — десятое (+1.12,8). Мария Истомина стала 11-й (+1.18,2), Ольга Кучерук — 13-й (+1.21,1), Алиса Жамбалова — 18-й (+1.53,5).